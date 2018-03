Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Einbruch in ...

Rüsselsheim: Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

Rüsselsheim - Am Freitagnachmittag (30.3.) in der Zeit von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus in der Georg-Jung-Straße in das Visier Krimineller. Die ungebetenen Gäste brachen über eine Terrassentür in das Haus ein und suchten nach Wertvollem. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro suchten die Täter dann, bislang unerkannt, das Weite. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (K 21/22) nimmt in diesem Zusammenhang alle sachdienlichen Hinweise entgegen. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Georg-Jung-Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

