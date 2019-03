Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Einbruch in ...

Rüsselsheim: Einbruch in Werkstatt/Wer hat etwas bemerkt?

Rüsselsheim - Eine Werkstatt in der Danziger Straße geriet in der Nacht zum Donnerstag (21.03.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten anschließend etwa 20 komplette Reifensätze aus einem Lager. Der Schaden beträgt insgesamt mehrere zehntausend Euro.

Die Beute wurde offenbar mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Bernd Hochstädter Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de