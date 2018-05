Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Frikadellen in der ...

Rüsselsheim: Frikadellen in der Pfanne lösen Feuerwehreinsatz aus

Rüsselsheim - Weil er Frikadellen in der Pfanne zubereitete und anschließend auf der Couch in seiner Wohnung im Igelweg einnickte, löste ein 71 Jahre alter Mann am Dienstag (01.05.) gegen 13.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die Haustür und weckten den schlafenden 71-Jährigen. Sie hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Durch den Brand wurden die Küche und das Bad beschädigt und stark verrußt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Bernd Hochstädter Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de