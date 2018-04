Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Fünfjährige beim ...

Rüsselsheim: Fünfjährige beim Ballspielen von freilaufendem Hund gebissen und verletzt/Besitzer flüchtet-Zeugen gesucht

Rüsselsheim - Ein fünfjähriges Mädchen wurde am Montagabend (23.04.) gegen 17.50 Uhr in der Philipp-Völker-Straße in Königstädten von einem freilaufenden Hund gebissen und an Arm und Bein verletzt. Ihre Verletzungen wurden anschließend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte ein bislang unbekannter Mann zwei Hunde ohne Leine. Einer der Hunde attackierte die Fünfjährige, die auf einem Platz mit weiteren Kindern Ball spielte. Sie stürzte daraufhin zu Boden. Das Mädchen wurde durch einen Biss am Arm verletzt, blutete und zog sich zudem Schürfwunden am Bein zu. Das Kind war nach Angaben der Mutter nach dem Hundeangriff sehr geschockt.

Ohne sich um das Mädchen zu kümmern und ohne sich zu entschuldigen, sei der Unbekannte nach dem Vorfall einfach davongegangen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nun nach Zeugen.

Der Hundehalter soll zirka 30 Jahre alt sein, eventuell auch jünger und über 1,70 Meter groß sein. Der Mann hat blonde kurze Haare, trug Bart und war mit einer grünlichen Mütze bekleidet. Der attackierende Hund wird als groß, mit hellbraun-weißem Fell beschrieben. Das Tier soll auf den Namen "Henry" gehört haben und trug nach Angaben des Kindes eine glänzende Halskette. Der zweite Hund wird als klein und weiß beschrieben und phonetisch auf den Namen "Emma" oder "Inna" gehört haben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

