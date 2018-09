Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Hochwertige Grills ...

Rüsselsheim: Hochwertige Grills gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim - Auf hochwertige Grills hatten es Diebe in der Nacht zum Mittwoch (05.09.2018) in einem Baumarkt in der Alzeyer Straße abgesehen. Nach ersten Ermittlungen hatten sich die Kriminellen über den Gartencenter des Martes Zugang zu dem Hauptgebäude verschafft und dort 13 Grillgeräte entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 11.000,- Euro. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben könne. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142 / 696-0 zu melden.

