Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Kangal springt über ...

Rüsselsheim: Kangal springt über Grundstückszaun und beißt zu

Rüsselsheim - Ein Hund der Rasse "Kangal" auf einem Grundstück in der Berliner Straße, sprang am Sonntag (22.04.) gegen 9.20 Uhr über den Zaun ins Freie und biss anschließend einen dort vorbeigehenden 48 Jahre alten Mann und dessen Vierbeiner. Der Hund des 48-Jährigen wurde durch die Bisse schwer verletzt. Er selber trug Bisswunden am Arm davon.

Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern derweil an.

