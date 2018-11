Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Lagerhalle im Visier / ...

Rüsselsheim: Lagerhalle im Visier / Einbrecher machen Beute

Rüsselsheim - Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle im Stadtteil Königstädten haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (03.11.) Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gemacht. Zwischen 21 Uhr am Freitag und 7 Uhr am nächsten Morgen drangen Kriminelle in die Büroräume im Alexander-Fleming-Ring ein und entwendeten unter anderem mehrere Monitore, ein Notebook, zwei Computer sowie einen Kaffeeautomaten. Mit ihrer Beute suchten die Eindringlinge anschließend unerkannt das Weite. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes ist nicht auszuschließen, dass sie dazu ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Die Ermittler der Polizei in Rüsselsheim hoffen bei den Nachforschungen deshalb auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06142 / 696 - 0 entgegen.

