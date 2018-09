Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Laptop und Smartphone ...

Rüsselsheim: Laptop und Smartphone geraubt - Polizei bittet um Hinweise

Rüsselsheim - Am frühen Samstagmorgen (22.09.2018) wurde in Rüsselsheim ein Mann beraubt. Der 50-jährige Rüsselsheimer hatte gegen 00:40 Uhr seinen Pkw in der Hochheimer Straße geparkt. Er war gerade auf dem Weg zu seiner Haustür, als drei unbekannte, maskierte Täter wortlos auf ihn zukamen. Einer hielt ihm eine Pistole vor. Die Täter entrissen ihm eine Laptop-Tasche mit Laptop und Smartphone. Da der Rüsselsheimer sich hierbei wehrte, schlugen die drei Räuber auf ihn ein. Hierbei wurde der 50-jährige leicht verletzt. Er wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Wilhelm-Sturmfels-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne den gewünschten Erfolg. Die Polizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Rufnummer 06142 / 696-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

