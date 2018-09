Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Linienbus übersehen / ...

Rüsselsheim: Linienbus übersehen / Drei Leichtverletzte

Rüsselsheim - Eine 42 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochmorgen (5.9.) einen seitlich fahrenden Linienbus in der Darmstädter Straße vor der August-Bebel-Straße beim Abbiegen übersehen. Bei dem Unfall haben sich drei Busfahrgäste im Alter von 19, 38 und 44 Jahren leicht verletzt, die vorsorglich in Krankenhäusern gebracht wurden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 7000 Euro.

Die Rüsselsheimerin wechselte gegen 7.20 Uhr auf der Darmstädter Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen, um auf ein Grundstück eines Autohauses abbiegen zu können. Hierbei kollidierte die Opelfahrerin mit dem Omnibus. Für die Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen stadtauswärts für etwa 45 Minuten gesperrt. Der Verkehrsrückstau im Berufsverkehr konnte über den freien Fahrstreifen abgeleitet werden.

