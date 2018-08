Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Motorroller aus ...

Rüsselsheim: Motorroller aus Grundstückseinfahrt gestohlen (116 LGX)

Rüsselsheim - Ein in der Grundstückseinfahrt eines Hauses in der Frankfurter Straße abgestellter rot-schwarzer Motorroller der Marke Aprilia wurde am Samstag (25.08.) in der Zeit zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr von Unbekannten entwendet.

An dem mit einem Lenkerschloss gesicherten Roller ist das Kennzeichen 116 LGX angebracht.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Motorrollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

