Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Polizei sucht ...

Rüsselsheim: Polizei sucht wichtigen Zeugen nach Raub auf 50-Jährigen

Rüsselsheim - Nachdem am frühen Morgen des 22. September, gegen 0.40 Uhr in der Hochheimer Straße ein 50 Jahre alter Mann von drei maskierten Unbekannten überfallen, von einem der Täter mit einer Pistole bedroht und anschließend von dem Trio attackiert sowie seines Laptops und Smartphones beraubt wurde (wir haben berichtet), stellte sich nun im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen heraus, dass in unmittelbarer Nähe ein älterer Mann den Überfall auf den 50-Jährigen beobachtet haben könnte. Er soll sich an der Ecke Wilhelm-Sturmfels-Straße/Hochheimer Straße aufgehalten haben und die drei Täter seien auf der Flucht an dem Unbekannten vorbeigerannt.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat K 35 in Rüsselsheim geht davon aus, dass es sich bei dem Passanten um einen wichtigen Zeugen handeln dürfte und bittet den Mann oder auch Zeugen, die diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit den Beamten unter der Rufnummer 06142/6960.

Unsere Bezusgmeldung: https/www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4068599

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Bernd Hochstädter Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de