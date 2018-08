Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Sechs Autos von noch ...

Rüsselsheim: Sechs Autos von noch unbekannten Jugendlichen beschädigt / Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim - In der Freitagnacht (31.8.) haben vier noch unbekannte junge Männer sechs Fahrzeuge in der Straße "Am Ehlenberg" beschädigt. Indem die Vandalen die Außenspiegel eines Honda Civic, Fiat Strada, BMW und drei Autos vom Hersteller Opel abtraten, verursachten sie einen Sachschaden von mindestens 1650 Euro. Zeugen konnten in diesem Zusammenhang vier Jugendlichen in Richtung der Paul-Hessemer-Straße flüchten sehen und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Flüchtenden waren alle mit T-Shirts und Jeanshosen bekleidet. Alle Vier sollen eine schlanke Gestalt sowie türkisches oder arabisches Aussehen haben. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim ist mit den Fällen betraut und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können. (Telefonnummer 06142/6960)

