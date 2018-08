Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim. Weißer Mercedes GLE ...

Rüsselsheim. Weißer Mercedes GLE 350d, GG-DC3004, gestohlen.

Rüsselsheim - Rüsselsheim. In der Nacht zum Samstag (18.08.2018) entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Berliner Straße, in Rüsselsheim, abgestellten weißen SUV Mercedes GLE 350d, GG-DC3004, der in einer Parklücke vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt war. Die Polizei in Rüsselsheim hat die Fahndung nach dem Fahrzeug aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06142/696-0.

Klaus Theilig, EPHK ud Polizeiführer vom Dienst

