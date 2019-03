Polizeipräsidium Südhessen / Rüsselsheim: Werkzeug aus Kleinbus ...

Rüsselsheim: Werkzeug aus Kleinbus gestohlen

Rüsselsheim - Auf bislang unbekannte Weise drangen Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (21.03.) in einen in der Karlsbader Straße geparkten Kleinbus der Marke Renault ein und entwendeten aus dem Innenraum anschließend diverse Werkzeuge, wie einen Bohrschrauber und ein Messinstrument, im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

