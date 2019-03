Polizeipräsidium Südhessen / Schaafheim: Brand in einer ...

Schaafheim: Brand in einer Autowerkstatt

Schaafheim - Am Samstag (16.03.) kam es gegen 09.30 Uhr zu einem Brand in einer Kraftfahrzeugwerkstatt in der Schaafheimer Straße im Ortsteil Schlierbach. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer durch Schweißarbeiten in einem Raum der Werkstatt ausgelöst. Vermutlich durch Funkenflug fing die Isolierung eines Kessels einer Holzheizung Feuer und breitete sich rasant in dem Bereich der Werkstatt aus. Hierbei wurden das Inventar und die Isolierung der Zwischendecke stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch das schnelle Eintreffen und Eingreifen der Feuerwehr Schaafheim konnte ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf den Gebäudekomplex verhindert werden. Der 59-jährige Besitzer der Werkstatt, welcher die Schweißarbeiten durchführte, wurde durch Rauchgas leicht verletzt, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Berichterstatter: POK Hövelmann, Polizeistation Dieburg

Matthias Brosch, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Führungsdienst (PvD) Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151 - 969 3030 oder Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de