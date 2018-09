Polizeipräsidium Südhessen / Schaafheim-Schlierbach: Lenkrad & ...

Schaafheim-Schlierbach: Lenkrad & Airbag erbeutet / Zeugen gesucht

Schaafheim- Schlierbach - Noch unbekannte Kriminelle hatten es in der Nacht zum Donnerstag (26.-27.9) auf das Lenkrad und den Airbag eines weißen BMW in der Schaafheimer Straße abgesehen. Zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr und 9 Uhr am folgenden Tag, schlugen die Kriminellen die Seitenscheibe des Fahrzeuges ein und gelangten so in den Innenraum. Dort entwendeten sie beide Gegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) erbeten. Die Erreichbarkeit der mit dem Fall betrauten Ermittlern, besteht unter der Rufnummer 06151/9690.

