Polizeipräsidium Südhessen / Seeheim-Jugenheim: Brand in einem ...

Seeheim-Jugenheim: Brand in einem Wohnhaus

Seeheim-Jugenheim - Am Sonntag (30.09.) gegen 16:30 Uhr kam es im Kirchweg im Ortsteil Ober-Beerbach zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses. Die Bewohner des Hauses konnten dieses rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die im Einsatz befindlichen Feuerwehren aus Seeheim-Jugenheim und Ober-Beerbach hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer im Heizungskeller aus. Ein defekter Brenner könnte für den Brand ursächlich sein. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Da das Haus derzeit unbewohnbar ist, kamen die beiden Hausbewohner in der Nachbarschaft unter. Die Kriminalpolizei (K 10) in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Matthias Brosch, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Führungs- und Lagedienst (PvD) Telefon: 06151 - 969 3030 oder Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de