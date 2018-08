Polizeipräsidium Südhessen / Seeheim-Jugenheim: Handtasche aus ...

Seeheim-Jugenheim: Handtasche aus Auto gestohlen

Seeheim-Jugenheim - Einen in der Lindenstraße geparkten VW brachen Unbekannte am Mittwoch (29.08.) in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 11.00 Uhr auf.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Sie erbeuteten anschließend eine dort abgelegte Handtasche samt persönlichen Dokumenten.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0.

