Polizeipräsidium Südhessen / Seeheim-Jugenheim: Kriminelle ...

Seeheim-Jugenheim: Kriminelle brechen in Friseurgeschäft ein

Seeheim-Jugenheim - Auf ein Friseurgeschäft in der Darmstädter Straße hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag (17.03.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Kriminellen zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Anwesen im Stadtteil Seeheim ein. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe die Kasse, Wechselgeld, einen Laptop sowie ein Sparschwein. Mit der Beute, deren Wert auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird, suchten die Eindringlinge unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de