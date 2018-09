Polizeipräsidium Südhessen / Seeheim-Jugenheim: Motorradfahrer ...

Seeheim-Jugenheim: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Seeheim-Jugenheim - Am frühen Sonntagnachmittag (02.09.), 13.15 Uhr, kam ein 51-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesautobahn 5 ums Leben. Der Kradfahrer befuhr die nördliche Richtungsfahrbahn der BAB 5, als er nach ersten Zeugenangaben kurz vor der Anschlussstelle Seeheim- Jugenheim ohne ersichtlichen Grund zu Fall kam und von der Fahrbahn rutschte. Der 51-jährige Mann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Unfallsachverständiger beauftragt. Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Südhessen in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Tel.: 06151-87560)

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

