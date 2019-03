Polizeipräsidium Südhessen / Seeheim-Jugenheim: Radfahrerin ...

Seeheim-Jugenheim: Radfahrerin schwer verletzt

Seeheim-Jugenheim - Am Samstag (16.03.2019) gegen 17:10 Uhr kam es in Seeheim-Jugenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29 Jahre alte Frau ohne Fremdeinwirkung mit dem Rad stürzte und sich schwer verletzte. Die Frau mit Wohnsitz in Frankfurt befuhr zusammen mit ihrem Ehemann die L 3103 von Balkhausen in Richtung Jugenheim. In Höhe der Flüchtlingsunterkunft versuchte sie von der Fahrbahn auf den Gehweg zu wechseln und unterschätzte den hohen Bürgersteig. Sie stürzte und verletzte sich u.a. schwer am Kopf. Die Frau wurde schwer verletzt in das Klinikum Darmstadt verbracht. Ein angeforderter und zwischenzeitlich bei der Feuerwehr Seeheim-Jugenheim gelandeter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Berichterstatter: POK M. Müller, Polizeistation Pfungstadt

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

