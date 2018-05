Polizeipräsidium Südhessen / Seeheim-Jugenheim: Unbekannte ...

Seeheim-Jugenheim: Unbekannte brechen Staubsaugerautomat auf

Seeheim-Jugenheim - Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag (08.05.) einen Staubsaugerautomat auf dem Gelände einer Tankstelle in der Heidelberger Straße aufgebrochen. Zwischen 22 Uhr am Montag und 6.30 Uhr am folgenden Morgen öffneten sie gewaltsam die Maschine und entwendeten die darin befindliche Geldkassette. Wieviel Beute die Kriminellen dabei gemacht haben, steht noch nicht abschließend fest. Die Ermittler der Polizei in Pfungstadt hoffen auf Zeugenhinweise. Wem ist Verdächtiges aufgefallen?

