Polizeipräsidium Südhessen / Seeheim-Jugenheim: Verkehrsunfall ...

Seeheim-Jugenheim: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Seeheim-Jugenheim - Am Sonntag (30.09.) ereignete sich gegen 15.23 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landestraße 3103, im Kreuzungsbereich mit der Bundesstraße 3. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Lindenfels befuhr die Landesstraße aus Richtung BAB A 5 kommend in Richtung Jugenheim und verlor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Kreuzungsbereich kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein, aus Richtung Jugenheim gekommenes und an der dortigen Ampel wartendes Motorrad. Der 54-jährige Motorradfahrer aus Gernsheim erlitt hierbei schwere Verletzungen. Seine gleichaltrige, ebenfalls aus Gernsheim stammende Mitfahrerin, sowie der Pkw-Fahrer erlitten einen Schock. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Landestraße war für eineinhalb Stunden vollständig gesperrt.

Berichterstatter: POK Wegerle, Polizeistation Pfungstadt

Matthias Brosch, PHK und PvD

