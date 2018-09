Polizeipräsidium Südhessen / Seeheim-Jugenheim: Zwei Seniorinnen ...

Seeheim-Jugenheim: Zwei Seniorinnen im Visier von "falschen" Polizeibeamten-Täter schicken Taxi nach Hause/Nachbar und Sohn verhindern Schlimmeres

Seeheim-Jugenheim - Zwei 77 und 95 Jahre alte Seniorinnen gerieten am Montag (24.09.) in das Visier von Telefonbetrügern.

Die Kriminellen gaben sich bei ihren Anrufen jeweils als Polizeibeamte aus und gaben im Fall der 95-Jährigen wahrheitswidrig vor, dass deren Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei. Sie forderten die Frau auf, das gesamte ersparte Vermögen, mehrere tausend Euro, abzuheben und in die Hände der Kriminellen zu übergeben. Die Betrüger schickten der Seniorin hierfür sogar extra ein Taxi nach Hause. Ein zufällig anwesender Nachbar der Dame verhinderte anschließend, dass die Frau zur Bank fuhr und bewahrte sie so vor Schlimmerem.

Nicht ganz so glimpflich kam das 77 Jahre alte Opfer davon. Sie wurde von den Betrügern am Telefon aufgefordert, zur Abwendung einer Strafe so schnell wie möglich Geld- und Vermögenswerte an die "Polizei" zu übergeben. Die 77-Jährige deponierte anschließend, wie von den Kriminellen gefordert, 1000 Euro sowie Schmuck in ihrem Garten, wo es unbemerkt von den Betrügern abgeholt wurde. In der Folge kam es später zu weiteren Anrufen der dreisten Täter, mit der Forderung noch mehr Geld zu besorgen. Ihr Sohn, der sich zwischenzeitlich bei seiner Mutter meldete, klärte die Frau dann über den Betrug auf und verhinderte die weitere Geldübergabe.

In beiden Fällen ermittelt nun das Kriminalkommissariat 24 in Darmstadt wegen Betruges.

Damit Sie nicht auch Opfer dieser skrupellosen Täter werden, beherzigen Sie nachfolgende Hinweise Ihrer Polizei:

-Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach auf. So werden Sie die Betrüger los.

-Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

-Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

-Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie dabei nicht die Rückruftaste, falls die Nummer 110 übermittelt wurde, sonst landen Sie wieder bei den Tätern. Denn die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an!

-Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, der Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, oder Wertgegenständen.

-Gewähren Sie keinesfalls Fremden Zutritt in Ihre Wohnung.

