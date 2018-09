Polizeipräsidium Südhessen / Seeheim: Offenstehendes Fenster ...

Seeheim: Offenstehendes Fenster lockt Dieb an / Tatverdächtiger flüchtet mit einem grünen Fahrrad / Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim - Ein am Mittwochabend (12.9.) offenstehende Fenster in der Stettiner Straße, lockte gegen 18.45 Uhr einen ungebetenen Gast an. Während sich die Anwohner des Mehrfamilienhauses im Garten des Anwesens aufhielten, nutzte der Täter einen unbeobachteten Augenblick und stieg über ein Fenster in die Räume der Wohnung ein. Dort schnappte sich der Dieb eine frei herumliegende Geldbörse und sucht eilig das Weite. Dabei konnte er von Zeugen beobachtet werden, die den Langfinger als etwa 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß beschreiben. Er hatte kurze schwarze Haare und einen dunklen, südländischen Teint. Bekleidet war er mit einer kurzen Hose und T-Shirt. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich und trat die Flucht auf einem weiß-grünen Mountainbike an. Die Ermittlungsgruppe der Pfungstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu der beschriebenen Person geben oder hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Alles Sachdienliche wird von den Beamten unter der Telefonnummer 06157/95090 entgegengenommen.

