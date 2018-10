Polizeipräsidium Südhessen / Siedelsbrunn: Motorradfahrer nach ...

Siedelsbrunn: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Siedelsbrunn - Am Sonntagnachmittag (21.10.) kam es um 16.30 Uhr in Siedelsbrunn zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 61-jähriger Wald-Michelbacher mit seinem PKW von der Forsthausstraße kommend in die vorfahrtsberechtigte Weinheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah der PKW-Fahrer einen in Richtung Ortsmitte fahrenden 66-jährigen Kradfahrer aus Blankstadt und stieß frontal mit diesem zusammen. Der 66-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Mannheimer Krankenhaus geflogen, der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Mitteiler: Sattler, POK (Pst. Wald- Michelbach)

Alexander Lorenz, Erster Polizeihauptkommissar (Polizeiführer vom Dienst)

