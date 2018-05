Polizeipräsidium Südhessen / Silberfarbener Mazda Kombi nach ...

Silberfarbener Mazda Kombi nach Verkehrsunfallflucht gesucht

L 3346 - Am Samstag, 26.06.2018 gegen 20:10 Uhr ereignete sich auf der L3346 zwischen Füth-Weschnitz und Hammelbach ein Verkehrsunfall. Ein 21jähriger Wald-Michelbacher fuhr mit seinem VW Polo GTI von Hammelbach in Richtung Fürth-Weschnitz. Kurz vor Weschnitz kam ihm in einer Linkskurve ein silberfarbener Mazda Kombi entgegen. Der Kombi geriet dabei auf die Gegenfahrbahn, so dass der Polo-Fahrer, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, nach rechts in die Böschung ausweichen musste. Dort überfuhr er einen Leitpfosten, bevor er sich zwei Mal überschlug. Der Fahrer und seine 19jährige Beifahrerin blieben augenscheinlich unverletzt. Der ebenfalls 19 Jahre alte Mitfahrer auf der Rückbank wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. An dem VW Polo entstand Totalschaden. Der silberfarbene Mazda Kombi entfernte sich ohne anzuhalten und ohne sich um den verunfallten Pkw zu kümmern, von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hammelbach. Zeugen die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252 - 7060 mit der Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzten.

