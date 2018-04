Polizeipräsidium Südhessen / Silberner PKW flüchtet nach ...

Silberner PKW flüchtet nach Verkehrsunfall -Zeugen gesucht-

Trebur - Die Geschädigte parkte ihrem neuen silbernen Opel Zafira in der Egerstraße, Höhe Hausnummer 20, entgegen der Fahrtrichtung, da sie um 15:00 Uhr einen Arzttermin wahrnahm. Im Wartezimmer hörte sie ein Unfallgeräusch und sah dann, wie sich ein silberner PKW (ähnlich Opel Meriva), in Richtung Lachenweg entfernte. Offensichtlich blieb der PKW beim Vorbeifahren an ihrem geparkten Zafira hängen. In der Gegenrichtung hielt ein Verkehrsteilnehmer an der Engstelle an, um dem Unfallverursacher die Durchfahrt zu ermöglichen. Leider hat sich der vermeintliche Unfallzeuge bisher nicht gemeldet. Der Sachschaden am Zafira wird auf 2500 Euro geschätzt.

