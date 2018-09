Polizeipräsidium Südhessen / Silberner PKW nach Unfall gesucht

Silberner PKW nach Unfall gesucht

Pfungstadt - Am Sonntagnachmittag (16.09.2018) gegen 16:00 Uhr kam es in der Pfungstädter Dr.-Horst-Schmidt-Straße in Höhe der Tennisplätze zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein silbernes Fahrzeug mit mutmaßlich ausländischem Kennzeichen stieß beim Ausparken rückwärts gegen einen auf der anderen Seite geparkten, schwarzen Mercedes. Das silberne Auto entfernte sich sodann schnell in Richtung der Seeheimer Straße von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den zurückgebliebenen Schaden an dem Mercedes auf 1500 Euro. Wer hat weitere Beobachtungen zu dem Unfall gemacht? Die Polizeistation Pfungstadt nimmt unter 06157/9509-0 Hinweise entgegen.

Berichterstatter: PHK Dächert, Polizeistation Pfungstadt

