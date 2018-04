Polizeipräsidium Südhessen / Silozug verunglückt in der AS Sandhofen

Silozug verunglückt in der AS Sandhofen

Mannheim/ Viernheim - Am Mittwoch (19.04.) gegen 18:15 Uhr verunfallte auf der Bundesautobahn 6 in der Anschlussstelle Sandhofen in Fahrtrichtung Kaiserslautern ein mit 25 Tonnen Flugasche beladener Silotanklastzug. Der 29jährige Fahrer aus Hof verlor aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich der Abfahrt die Kontrolle über den Silozug. Dieser kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und kippte über die Leitplanken in die Böschung, wo er auf der Seite liegen blieb. Der Fahrer des Silozuges wurde eingeklemmt und verletzt, seine Bergung dauert an. Vor Ort sind die Berufsfeuerwehr Mannheim, die Feuerwehr Viernheim, ein Notarzt und die Autobahnmeisterei Mannheim. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten, welche voraussichtlich die ganze Nacht andauern werden, bleibt die Ausfahrtspur der AS Sandhofen in Richtungsfahrbahn Kaiserslautern zur B 44 / Lampertheim voll gesperrt.

Berichterstatterin: Zeitz, PHK'in (Past Südhessen)

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

