Polizeipräsidium Südhessen / Stockstadt: Einbruch in ...

Stockstadt: Einbruch in Kindertagesstätte

Stockstadt am Rhein - In einen Kindergarten in der "Insel-Kühkopf-Straße" brachen Unbekannte über das vergangene Wochenende (18.08.-20.08.) ein.

Die Täter drangen auf bislang nicht bekannte Weise in das Gebäude ein und verwüsteten anschließend mehrere Räume der Kindertagesstätte. Sie entwendeten zudem unter anderem Fotokameras.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/93430 zu melden.

