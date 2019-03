Polizeipräsidium Südhessen / Suche nach möglichen Geschädigten ...

Suche nach möglichen Geschädigten nach Unfallflucht in Rimbach

Rimbach - Am 16.03.2019, gegen 14:15 Uhr, wurde durch einen blauen Opel Omega mit dem rechten Außenspiegel möglicherweise ein zweites Fahrzeug in der Staatsstraße Höhe Bahnhof in Rimbach beschädigt. Der Anstoß wurde durch eine Zeugin beobachtet. Das möglicherweise beschädigte Fahrzeug konnte jedoch nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Potenziell Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich unter der 06252/706-0 mit der Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

