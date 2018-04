Polizeipräsidium Südhessen / Südhessen: Europäischer ...

Südhessen: "Europäischer Speedmarathon" - Bekanntgabe der lokalen Messstellen

Südhessen - Der Startschuss für die Geschwindigkeitsmessungen zum "europäischen Speedmarathon" fällt am Mittwoch, den 18. April 2017 um 6 Uhr. Bis in die späten Abendstunden werden an über 300 Messstellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft. Die genauen Örtlichkeiten der lokalen Messstellen können Sie der angefügten Liste entnehmen.

Die Gesamtliste der Messstellen in Hessen finden sie auf der Homepage der Polizei unter http://k.polizei.hessen.de/520009296

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -

- Querverweis: Ergänzende Informationen sind abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/dokumente -