Polizeipräsidium Südhessen / Südhessen/Kreis Bergstraße: ...

Südhessen/Kreis Bergstraße: Zulassungsstelle in Heppenheim weiterer Kooperationspartner der Polizei/Schon bei Zulassung eines Motorrads auf Risiken hinweisen

Südhessen/Kreis Bergstraße - Nach der Zulassungsstelle des Odenwaldkreises, ist die Zulassungsstelle des Kreises Bergstraße in Heppenheim nun der zweite Kooperationspartner des Polizeipräsidiums Südhessen.

Im Rahmen der Kooperation mit der Kraftfahrzeugzulassungsstelle erhalten Motorradfahrer, die ihre Maschine für den Verkehr zulassen möchten, schon bei der Anmeldung ausführliche und hilfreiche Informationen. Ziel der Aktion ist es, die Biker auf Risiken beim Motorradfahren, wie nicht angepasste Geschwindigkeit und mit den Fehlern anderer zu rechnen, aufmerksam zu machen. Zudem werden hierbei problematische Straßen-, Sicht- und Wetterverhältnisse thematisiert.

Mit der Präventionskampagne der Hessischen Polizei "Du hast es in der Hand", appellieren die Ordnungshüter an die Eigenverantwortung der Motorradfahrer. Die Teilnahme am Straßenverkehr durch motorisierte Zweiradfahrer birgt ein hohes Unfall- sowie Verletzungsrisiko. Sich an die Verkehrsregeln zu halten und die Maschine sowie die Ausrüstung vor Fahrtantritt auf einwandfreie Funktionstüchtigkeit überprüfen, sollten hierbei selbstverständlich sein.

Die Kooperation erfolgt in den nächsten Tagen zudem mit den Zulassungsbehörden der Stadt Darmstadt, des Landkreises Darmstadt-Dieburg und des Kreises Groß-Gerau.

Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Bernhard Lammel, betonte in diesem Zusammenhang: "Die Motorradfahrer schon ganz am Anfang der Saison hinsichtlich der Gefahren zu sensibilisieren, ist ein wichtiger Baustein zur Verhinderung teils schwerer Verkehrsunfälle. Komplettiert werden die polizeilichen Maßnahmen aber ganz klar auch durch Kontrollen auf den von Motorradfahrern stark frequentierten Strecken in Südhessen, die wir in diesem Jahr massiv intensivieren werden. Verstöße werden wir konsequent ahnden."

Allein im Kreis Bergstraße verunglückten im letzten Jahr fünf Motorradfahrer tödlich. 31 Biker wurden schwerverletzt. Im Jahr 2017 starb im Kreis Bergstraße dagegen kein Kradfahrer.

Für Karsten Krug, Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter des Kreises Bergstraße, ist die Sensibilisierung der Motoradfahrer deshalb eine Herzensangelegenheit: "Der Kreis Bergstraße lädt aufgrund seiner vielseitigen und schönen Landschaft zu Touren durch den Kreis ein - gerade im Sommer. Doch trotz des wunderbaren Panoramas sollte die Aufmerksamkeit der Straße gelten!" Für Krug ist klar: "Lieber rasten und genießen, als rasen und von der Strecke schießen!"

In Südhessen verloren 2018 insgesamt 19 Motorradfahrer ihr Leben und über 100 wurden schwerverletzt. 2017 starben sechs Biker. Zu den Hauptunfallursachen zählten nicht angepasste Geschwindigkeit, zu geringer Sicherheitsabstand und riskantes Überholen. Der sehr lange Sommer ohne jegliche Schlechtwetterperioden, der den Motorradfans ideale Bedingungen bot, dürfte in diesem Zusammenhang ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Im Kreis Bergstraße waren Kradfahrer mit Maschinen über 125 ccm im letzten Jahr an insgesamt 122 Verkehrsunfällen beteiligt. Durchschnittlich ereignete sich in Südhessen im Jahr 2018 alle 10,5 Stunden ein Unfall mit einem motorisierten Kraftrad.

Ein weiteres Thema, das auch die Einwohner im Landkreis Bergstraße zunehmend stört, ist der Lärm, den Motorradfahrer verursachen. Im letzten Jahr wurden von der Polizei in Südhessen 25 Maschinen an Ort und Stelle sichergestellt, weil sogenannte DB-Killer ausgebaut wurden und die Kräder damit viel zu laut waren. Auch in diesem Jahr werden die Ordnungshüter Motorradfahrer in diesem Zusammenhang intensiv kontrollieren.

