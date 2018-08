Polizeipräsidium Südhessen / Südhessen/Pfungstadt: Vermehrte ...

Südhessen/Pfungstadt: Vermehrte Anrufe von Trickbetrügern / Polizei warnt erneut

Südhessen - Seit dem Dienstagvormittag (14.8.) werden der Polizei verstärkt mehrere verdächtige Anrufe insbesondere im Bereich Pfungstadt gemeldet, die der Betrugsmasche des "Enkeltricks" zugeordnet werden können. Mit der altbekannten Vorgehensweise haben Kriminelle dabei erneut versucht an das Ersparte von älteren Menschen zu gelangen. Bislang ist der Polizei jedoch kein Fall bekannt, bei dem die Täter Erfolg hatten. Die Beamten schließen nicht aus, dass es auch in den nächsten Tagen und in anderen Regionen zu solchen betrügerischen Anrufen kommen wird und raten dringend zur Vorsicht.

Eine Übersicht zu dieser Masche mit wichtigen Hinweisen ist hier zu finden: http://k.polizei.hessen.de/849671565

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de