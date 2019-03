Polizeipräsidium Südhessen / Südhessen: TISPOL Speedmarathon ...

Südhessen: TISPOL Speedmarathon 2019 - Veröffentlichung der Messstellen in Südhessen

Südhessen - Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen bei Unfällen mit schweren Folgen. Auch in Südhessen beteiligen wir uns deshalb am 3. April beim europaweiten TISPOL Speedmarathon 2019. Das Polizeipräsidium Südhessen führt deshalb an dem Tag von 6 bis 22 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau, im Kreis Bergstraße, im Odenwaldkreis sowie in der Stadt Darmstadt durch. Hierbei werden wir auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Städte und Kommunen unterstützt.

Alle Messstellen an diesem Tag sind der angefügten Übersicht zu entnehmen.

