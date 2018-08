Polizeipräsidium Südhessen / Trebur: ...

Trebur: +++ERSTMELDUNG+++Fahrbahnsperrung aufgrund Löscharbeiten

Trebur - Aufgrund von Löscharbeiten wegen eines Brandes in einem Haus am Wilhelm-Leuschner-Platz ist die Ortsdurchfahrt im dortigen Bereich aktuell gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Nauheimer Straße und die Hauptstraße in Trebur zu umfahren.

Aufgrund der auftretenden Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Brand brach gegen 6.45 Uhr im Bereich des Kellers des Gebäudes aus. Weitere Angaben können derzeit noch nicht gemacht werden. Es wird nachberichtet.

