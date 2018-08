Polizeipräsidium Südhessen / Trebur: Nach Brand in einem ...

Trebur: Nach Brand in einem Dentallabor/Ortsdurchfahrt wieder frei befahrbar

Trebur - Nach dem Brand in einem Haus am Wilhelm-Leuschner-Platz am Dienstagmorgen (wir haben berichtet), sind die Löscharbeiten mittlerweile beendet. Die Ortsdurchfahrt ist seit zirka 8.30 Uhr wieder frei befahrbar. Die Sperrung wurde aufgehoben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer gegen 6.45 Uhr in den Räumen eines Dentallabors aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen anschließend rasch unter Kontrolle. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. Ob ein technischer Defekt den Brand verursachte, müssen nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Ein 60 Jahre alter Mann wurde wegen eingeatmeter Rauchgase vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

