Polizeipräsidium Südhessen / Trunkenheit im Straßenverkehr

Trunkenheit im Straßenverkehr

Raunheim - Am Samstag, den 15.09.2018 um 13:50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Mainkaufzentrums in der Flörsheimer Straße in Raunheim ein Fahrzeug in Folge eines Verkehrsdeliktes angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des 27-jährigen Fahrzeugführers konnte deutlich der Geruch von Alkhol wahrgenommen werden, sodass weitere Maßnahmen dahingehend getroffen wurden. Nach einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest wies der Fahrzeugführer einen Wert von 2,04 Promille auf. Folglich wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

