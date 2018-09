Polizeipräsidium Südhessen / Trunkenheitsfahrt

Trunkenheitsfahrt

Rüsselsheim - Am 28.09.2018 um 16:48 Uhr meldete der Sicherheitsdienst einer Firma aus Königstädten am Karl-Landsteiner-Ring zunächst einen verwirrten Mitarbeiter. Die Streife konnte vor Ort jedoch schnell den Grund der Verwirrung, die erhebliche Alkoholisierung des 37 Jahre alten Mitarbeiters aus Kelkheim, feststellen. Der Kelkheimer musste die Streife zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurden. Er muss sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt verantworten.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Koordinierender Dienstgruppenleiter Thomas, POK Telefon: 06142-696 595