Polizeipräsidium Südhessen / Überfall auf Tankstelle in ...

Überfall auf Tankstelle in Darmstadt-Arheilgen

Darmstadt-Arheilgen - Am Sonntagabend (18.11.2018) gegen 21:10 Uhr betrat ein mit Kapuze, Schal und Sonnenbrille vermummter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Frankfurter Landstraße in Darmstadt-Arheilgen. Er hielt dem alleine anwesenden Angestellten eine blaue Plastiktüte hin und forderte ihn auf, das Bargeld aus der Kasse hinein zu tun. Im Anschluss flüchtete er, mit mehreren hundert Euro Beute, zu Fuß zunächst in Richtung Glockengartenweg. Der unbekannte Täter wird als ca. 180cm groß, Anfang bis Mitte 20 Jahre alt, mit normaler Statur und heller Haut beschrieben. Er soll mit russischem Akzent gesprochen haben und war zur Tatzeit mit einem roten Kapuzenpulli, schwarzer Hose und weißen Turnschuhen bekleidet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber, bei der auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei, K10 Darmstadt, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Klaus Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400; PvD -3030 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de