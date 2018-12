Polizeipräsidium Südhessen / Unfall an der MC Donald´s Kreuzung, ...

Unfall an der MC Donald´s Kreuzung, nachträglicher Zeugenaufruf

Riedstadt/ Goddelau - Erfelden - Bereits am Donnerstag, dem 06.12.2018 gegen 15:25 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Riedstadt Kreuzung B 44/ K 156, sog. Mc Donald´s Kreuzung ein Verkehrsunfall mit ca. 7.ooo.- EUR Gesamtschaden. Da bei Fahrzeugführer widersprüchliche Angaben machen, erhofft sich die Polizei Groß-Gerau durch den Zeugenaufruf auf Klärung des Sachverhaltes. Nach derzeitigem Stand bog der der Fahrer eines aus Richtung Goddelau kommenden PKW Opel Combo an der Kreuzung nach links in Richtung Süden/Gernsheim ab, während der Fahrer eines aus Richtung Erfelden kommenden PKW Opel Zafira geradeaus nach Goddelau fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hinweise bitte an die Polizei in Groß-Gerau, Rufnummer: 06152 1750

