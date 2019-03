Polizeipräsidium Südhessen / Unfall mit leicht verletzten ...

Unfall mit leicht verletzten Kradfahrer, Pkw flüchtet

B 42, AS Büttelborn - Ein 57jähriger Kradfahrer aus Pfungstadt befuhr am 23.03.2019 um 15.40 Uhr die AS Büttelborn von der BAB 67 aus Fahrtrichtung Darmstadt in Richtung Weiterstadt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer musste verkehrsbedingt anhalten und der Kradfahrer fuhr gegen den Pkw. Dabei stürzte der Kradfahrer, wurde leicht verletzt und wurde ins Klinikum nach Darmstadt gebracht. Der Fahrzeugführer flüchte unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem anderen Unfallbeteiligten soll es sich um einen dunklen BMW 5er Kombi handeln.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation Groß-Gerau Führer, PHK

Telefon: 06152-1750