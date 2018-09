Polizeipräsidium Südhessen / Unfall mit Radfahrer / Zeugen gesucht

Unfall mit Radfahrer / Zeugen gesucht

Groß-Zimmern - Am 01.09.2018 kam es gegen 05:50 Uhr in der Bahnstr./ Waldstr. zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 30 jähriger Radfahrer aus Offenbach zum Unfallzeitpunkt mit seinem unbeleuchteten Fahrrad die Bahnstraße in nördliche Richtung und missachtete an der Kreuzung zur Waldstraße die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einem 35 jährigen PKW-Fahrer, ebenfalls aus Offenbach stammend, zusammen, der die Waldstraße in westliche Richtung befuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch einen alarmierten RTW und Notarzt vor Ort erstversorgt und kam danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Da der Verdacht bestand, dass der Radfahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Zeugen die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der 06071 - 96560 in Verbindung zu setzen.

POK Hövelmann, Pst. Dieburg

