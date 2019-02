Polizeipräsidium Südhessen / Unfallflucht im Stadtteil Goddelau

Unfallflucht im Stadtteil Goddelau

Riedstadt - In der Nacht von Dienstag, den 11.02.2019 auf Mittwoch, den 12.02.2019 ereignete sich auf dem Gelände der Kreissparkasse in Riedstadt-Goddelau ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter, graufabener PKW beschädigt wurde. Der Schaden an dem geparkten PKW in Höhe von ca. 200 EUR, wurde vermutlich von einem unbekannten Fahrzeugführer beim Verlassen des Parkplatzes verursacht. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Groß-Gerau bittet jetzt, dass sich Zeugen melden!

