Polizeipräsidium Südhessen / Unfallflucht in Bischofsheim

Unfallflucht in Bischofsheim

Bischofsheim - Am Mittwoch, 28.11.2018, gegen 18.30 h, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße. Zwei entgegenkommende Pkws fuhren aufgrund parkender Autos so dicht aneinander vorbei, dass der linke Außenspiegel des anzeigenden Fahrzeugführers beschädigt wurde. Der aus Richtung Darmstädter Straße entgegenkommende Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an einem Pkw wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Die Polizei in Bischofsheim bittet um Mitteilung von Zeugen, die hierzu Angaben machen können, unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation Bischofsheim Telefon: 06144/9666-0