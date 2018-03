Polizeipräsidium Südhessen / Unfallflucht in Erbach. Zeugenaufruf

Unfallflucht in Erbach. Zeugenaufruf

Erbach, Odenwald - Odenwaldkreis, Erbach: Am Dienstag, 27.03.2018 gegen 12:00 Uhr kam es in Erbach zu einer Unfallflucht. Die Verursacherin bzw. der Verursacher parkte mit ihrem / seinem weißen Pkw Renault Kleinwagen mit ERB-Kennzeichen vor einer Arztpraxis. Als er dort rückwärts ausparken und auf die Gerhart-Hauptmann-Straße fahren wollte, kollidierte er mit seinem Heck mit einem gegenüber parkenden blauen Pkw Hyundai. Der weiße Renault verursachte Sachschaden an dem blauen Hyundai und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Gef. Ihrig, PK

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de