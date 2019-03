Polizeipräsidium Südhessen / Unfallflucht in Ginsheim

Unfallflucht in Ginsheim

Ginsheim - Am Montag, 18. März, um 11.53 Uhr, wurde in Ginsheim, Dammstrasse, Höhe Hausnummer 7, ein dort geparkter Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher wendete, wie Zeugen berichteten, im Bereich des Parkplatzes und fuhr hierbei gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des parkenden Autos. Zuvor stieß er gegen einen, als Begrenzungsmarkierung des Parkplatzes dort liegenden massiven Stein. Der Unfallverursacher fuhr einen roten Opel Corsa, dieser wies zudem einen platten linken Hinterreifen auf, ebenso verblieb eine Radkappe am Unfallort. Außerdem ist die hintere linke Fahrzeugseite stark beschädigt. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach, verließ die Unfallstelle und beging somit Unfallflucht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 EUR geschätzt. Die Polizei in Bischofsheim bittet um weitere Mitteilung von Zeugen, die hierzu Angaben machen können, unter der Telefonnummer 06144/9666-0

