Polizeipräsidium Südhessen / Unfallflucht in Goddelau, ...

Unfallflucht in Goddelau, Hessenring / Ecke Rüsselsheimer Straße

Riedstadt/Goddelau - Am Freitag, 12.10.18 gg. 07:00 streifte ein weißer Kastenwagen bei der Durchfahrt des Hessenring einen kurz vor dem Kreuzungsbereich am Fahrbahnrand geparkten PKW Audi. Der AUDI wurde hierbei mehr als einen Meter von seinem ursprünglichen Abstellort verschoben. Es entstand Schaden vorne links und die Frontstoßstange nahezu komplett abgerissen. Der Fremdschaden wird auf etwa 4.000 EURO beziffert. Der Unfallverursacher bog nach dem Kontakt in die Rüsselsheimer Straße ab und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnhof Goddelau fort, ohne seinen Unfallpflichten nachzukommen.

Lt. Zeugenangaben könnte es sich bei dem Verursacherfzg. um einen weißen Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen handeln.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Groß-Gerau unter der Tel-Nr. 06152 / 1750 entgegen.

