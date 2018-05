Polizeipräsidium Südhessen / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf - Unfallort: Walldorf, Waldstraße Höhe Ludwigstraße. Unfallzeit: 14.05.2018, 13.25 Uhr. Unfallhergang: Zwei Kinder (9 und 10 Jahre) befuhren mit ihren Rädern die Waldstraße in Richtung Farmstraße. Eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin berührte beim Vorbeifahren an den Rädern den linken Fuß des 10-jährigen Kindes mit der Fahrzeugseite. Das Kind wurde dadurch leicht am Fuß verletzt, die Fahrerin setzte jedoch ihre Fahrt unerlaubt fort. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen karamellfarbenen Pkw handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation Mörfelden-Walldorf

Telefon: 06105/40060